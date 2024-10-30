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بيطرى سوهاج يضبط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الطب البيطرى , فيتو
الطب البيطرى , فيتو

ضبطت مديرية الطب البيطرى بسوهاج خلال حملة برئاسة الدكتور على فراج مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم من ضبط 35 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

مدير عام الطب البيطرى..الحملة بالاشتراك بكافة الجهات المعنية بصحة المواطنين 

كانت مديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور احمد حمدى المدير العام  بسوهاج بناءا على تعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وادراة التفتيش على اللحوم بالمديرية وذلك بالاشتراك مع مجلس المدينة والرقابة التموينية قامت بحملة مكبرة على المطاعم والمحلات بمحافظة سوهاج للتفتيش على صلاحية اللحوم حيث تمكنت من تحرير المحضر اللازم للكمية سالفة الذكر

وقد شدد السيد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم بمختلف أنواعها للتأكد من صحة وسلامة الغذاء الذى يقدم للمواطنين

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور الوزير عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج 
بضرورة ضبط الاسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بالمطاعم وبالنوادي وبالمدارس وبالسوبر ماركت للحفاظ على صحة المواطنين

 

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