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محافظات

محافظ سوهاج يتابع مشروع توسعات محطة صرف صحي أولا نصير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أولاد نصير، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد رئيس لجنة المشروعات المتعثرة، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس ممدوح نبيل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهلال ذكي رئيس مجلس ومدينة سوهاج.

 

وناقش الاجتماع الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من تنفيذ المشروع، والتي تم تذليلها خلال المناقشات، وقد أوضح المحافظ أنه تم توفير مساحة أرض أملاك دولة لإقامة التوسعات الجديدة والتي ستساهم في تشغيل محطتي سيتي وجزيرة شندويل، وخدمة 11 قرية تابعة لمركز سوهاج، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ التوسعات على أرض الواقع، ووضع جدول زمني للانتهاء منها.

 

وقد طلب المحافظ من الوحدة المحلية بسوهاج إزالة كافة الاشغالات، وتسوية الطرق لحين الانتهاء من المشروع لتقليل صعوبات استعمال الطرق.

 

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لاستكمال المشروعات المتعثرة ذات الأولوية التى تخدم قطاع عريض من المواطنين . 

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