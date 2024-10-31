الوافدون الجدد يتفقدون كليات الجامعة ويلتقطون الصور التذكارية مع قيادات الأزهر الشريف

حرص الوافدون الجدد المشاركون في البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي يستهدف التعريف بتاريخ الأزهر وحاضره، وزيارة قطاعاته، والذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب تحت عنوان: (استقبال الوافدين الجدد)، على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، معربين عن شكرهم للأزهر الشريف؛ لرعايته لهم.

مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب

وقدمت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، الشكر للإمام الأكبر، ووكيل الأزهر، وفضيلة رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة؛ لجهودهم في إنجاح البرنامج.



يذكر أن الوافدين من سلطنة بروناي تفقدوا كليات البنين، وتعرفوا على الكليات الموجودة في الحرم الجامعي من: طب، وهندسة، وصيدلة، وتربية، وعلوم، وطب أسنان، ولغات وترجمة، وتجارة، ودراسات إسلامية، ودعوة، ودراسات عليا، وزاروا استديو كلية الإعلام بحضور الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي حمدي البلوشي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعرفوا على أقسامها، ورؤيتها ورسالتها التعليمية والمجتمعية التي تنبثق من رؤية الجامعة والأزهر الشريف.



كما أجروا زيارة تفقدية لكليات فرع البنات، تعرفوا فيها على التخصصات العلمية في الكليات العملية والشرعية والعربية، وتفقدوا معامل وقاعات كلية الصيدلة بنات بصحبة الدكتورة زينب القصبي، عميدة الكلية، التي اطلعتهم على أقسام الكلية وعلى حاضنة الرواق، ودور الكلية في تأهيل الصيدلانيات لسوق العمل، وكيف يتم تحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، واستمع الوافدون إلى محاضرة عن ريادة الأعمال، وعن خطوات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات العملية.



ثم زاروا كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والتقوا بالدكتورة فريدة حسن، عميدة الكلية، والدكتورة اعتماد عبد الصادق، عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة لواحظ عبد السلام، الأستاذة بالكلية، وتعرفوا على أقسام الكلية، وتفقدوا مبانيها القديمة والجديدة، واطلعوا على شعبة القراءات وعلى نظام الدراسة بها.



كما استمع الطلاب إلى تعريف بكلية العلوم، وأقسامها العلمية، برفقة الدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة الكلية، والدكتورة ولاء مصيلحي، والدكتورة منى عبد الجليل، وكيلتي الكلية، وتناقشوا حول أهم العادات والتقاليد في مصر وبروناي، موصين الطلاب بأن يكونوا خير سفراء للإسلام وللأزهر الشريف.

واختتم الوافدون جولتهم التعريفية بكلية الدراسات الإنسانية بلقاء مع الدكتورة أميمة فهمي، عميدة الكلية، والدكتورة منى صبحي، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكلتي الكلية، وتعرَّفَ الوافدون على تاريخ الكلية وأقسامها، وعلى التطورات التي تحدث بها، وحصول أكثر برامجها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وحرص الوافدون على التقاط الصور التذكارية مع عمداء الكليات ووكلائهم معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي شاهدوا فيها صروح جامعة الأزهر في تعليم البنين والبنات.