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أخبار مصر

أول تعليق من جامعة الأزهر على أزمة تعيين أوائل الكليات

مجلس جامعة الأزهر,
مجلس جامعة الأزهر, فيتو

أكد مجلس جامعة الأزهر أنه جارٍ التنسيق بشأن تعيين المعيدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحال الوصول لقرار سيتم إعلانه، مضيفا أن الجامعة ترحب بأبنائها ولاتدخر وسعًا في الإفادة منهم، وأنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في تكليف دفعات محددة.

 

مجلس جامعة الأزهر: ننسق في تعيين الأوائل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأشار المجلس في اجتماعة الشهري اليوم الأربعاء إلى أن الحديث عن ذلك سابق لوقته حتى يتم معرفة عدد الدرجات المالية التي سيوفرها جهاز التنظيم والإدارة  للجامعة.

وأوضح أن المنشورات التي ترسل للكليات هي لاستيفاء البيانات لكل الأوائل بحيث تكون جاهزة حين يتم طلبها فقد سبق جمع معلومات عن دفعات من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢م وتم استكمالها بإرسال منشور لطلب بيانات خريجي أحدث الدفعات. 
 

أزمة تعيين أوائل خريجي كليات جامعة الأزهر

وكان عدد من أوائل خريجي كليات جامعة الأزهر عبروا مؤخرا، عن استيائهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تأخر تعيين عدد كبير من أوائل الدفعات الذين تخرجوا من بعد 2016 حتى الآن على حد وصفهم.

وأوضح عدد من أوائل الخريجين بجامعة الأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجامعة اعتادت تعين الأول والثاني على الدفعة في كل شعبة مع عدم تخطي الدفعات، ولكنهم فوجئوا منذ 2016 بعدم تعيين أحد دون أي أسباب معلنة، مضيفون: «الجامعة عينت الدفعات من 2002 وحتى 2010 الأول والثاني من كل قسم دون تخطي لأي دفعة، ثم عينت الدفعات من 2011 و2012 بنفس الآلية الأول والثاني من كل قسم ثم عينت دفعة 2013 بنفس الآلية.

ثم عينت 2014 و2015 بذات الآلية، وجاء الدور على دفعة 2016 فأوقفت الجامعة التعيينات، والأخبار المتداولة حاليا توضح أن الجامعة تريد تخطي 7 دفعات وهم الدفعات من 2016 وحتى 2022 وتريد تعيين دفعة 2023 وما بعدها، وهذا يعد تعدي واضح على حقوق أوائل 7 دفعات في مختلف كليات جامعة الأزهر.

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