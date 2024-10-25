في اليوم الأخير للمركاتو، مودرن سبورت يتعاقد مع النيجيري إبراهيم أجاسا

تعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس مع اللاعب النيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا، في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ودعم الفريق الأول بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت وموافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

اللاعب النيجيري إبراهيم أجاسا يجيد اللعب بمركز الجناح، من مواليد نوفمبر ٢٠٠٥، ويعد من المواهب الكبيرة في نيجيريا التي ينتظرها مستقبل باهر وسبق له اللعب بنادي Hephzibah Sports Club النيجيري.

وتعد تلك الصفقة السادسه عشر للفريق استعدادا للموسم الجديد

وديًا.. مودرن سبورت يفوز على لافيينا بهدف ايبا

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره فريق لافيينا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.