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محافظات

اصطفاف معدات الإنقاذ السريع بأسيوط للتأكيد على جاهزيتها

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها جاهزية سيارات ومعدات الإنقاذ السريع سرعة إنجاز وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء وتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد بكل مركز فضلًا عن سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

تكثيف العمل بملفي التقنين والتصالح 

 وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل بملفي التقنين والتصالح والمتابعة اليومية المستمرة والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي معوقات قد تظهر والعمل على تلافيها وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم التسهيلات اللازمة على المواطنين وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.


ووجه محافظ أسيوط ؛ رؤساء المراكز ـ كل في نطاقه ـ بالإشراف الميداني اليومي على مواقع العمل لنهو الأعمال والتشطيبات النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

 

تطوير الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بمنطقة عرب المدابغ

 كما وجه المحافظ، بمتابعة تطوير الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بمنطقة عرب المدابغ بحيث ينتقل إليها السيارات والمعدات لتكون في جراج واحد تحت إدارة واحدة ويتم خروجها بخط سير وأمر تشغيل محدد المدة على أن يتم إجراء صيانة للمعدة عقب عودتها من العمل لتكون قادرة على مواصلة العمل باستمرار وبشكل فعال وكفاءة عالية، بالإضافة إلى عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها. 

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وأكد أبو النصر على تسخير كافة الإمكانيات بالمراكز وأوجه الدعم الممكنة لتطوير محطات الثروة الحيوانية لتنمية مواردها وزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن خطة طموحة لاستغلال كافة الأصول وتطوير المشروعات وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الإيرادات.

 

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