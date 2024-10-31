وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس أجا ويشدد على الانضباط

أجرى أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جولة استهدفت زيارة عدد من مدارس إدارة أجا التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس أجا

واستهدف وكيل التعليم بالدقهلية عددا من مدارس إدارة أجا التعليمية ورافقه مدير عام الإدارة، حيث استفتح زيارته بالمدارس الآتية:

- مدرسة أجا الرسمية للغات

-مجمع مدارس أجا الابتدائي

-مدرسة أجا الثانوية بنات

نظافة الفثول والاهتمام بالكشكول

وشدد على نظافة الفصول والفناء ودورات المياه، والاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية.



الحضور بالتابلت إلزامي لطلاب الثانوية

وشدد على عدم وجود أي رواكد بالمدرسة وتوريدها للمخزن الراكد والتنبيه على جميع الطلاب بالمرحلة الثانوية بحضور التابلت يوميا والالتزام بجدول الامتحان المعتمد من المديرية.