نائب محافظ الدقهلية يتفقد مصانع بجمصة ويلتقي مستثمرين لحل مشاكلهم "صور"

أجري الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء جولة تفقد خلالها عددا من المصانع بالمنطقه الصناعيه بجمصه والتقي بالمستثمرين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم للعمل علي حلها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في مختلف أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة.

وأشار " نائب المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والدفع بعجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني وحل كافة مشاكلهم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها من المتطلبات.

خطة للمرور علي جميع المصانع بالمنطقه الصناعيه بجمصة

واوضح " العدل " بأنه تم وضع خطة للمرور علي جميع المصانع بالمنطقه الصناعيه بجمصة لدعم المستثمرين من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقيه التي تواجههم ودراستها والعمل علي حلها.

نعمل لتلبية مطالب المستثمرين وتذليل العقبات



و أشار " نائب المحافظ " الي أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدوله المعنيه لتلبية مطالب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء مع هيئة التنمية الصناعية أو مع هيئة الاستثمار أو مع شركات المرافق المختلفه.

الصناعه هي الحل الأمثل للنهوض بالإقتصاد

وأكد " العدل " علي أن الصناعه هي الحل الأمثل للنهوض بالإقتصاد من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات وزيادة الصادرات لتعزيز قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه وتوفير فرص عمل للشباب.

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