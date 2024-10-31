أبرز غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي وموعد إعلان قائمة المباراة

يعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي عقب مران الفريق اليوم ثم ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ومن المتوقع أن تشهد القائمة غياب دونجا ومصطفى شلبي لعدم جاهزيتهما الفنية بعد الإفراج عنهما في الإمارات بالأمس وعودتهما للقاهرة.

كما ستشهد القائمة غياب محمد عبد الشافي لاستمرار تأهيله وأيضًا سيدي ندياي لاستمرار تأهيله من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.