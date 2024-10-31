سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

شهدت أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 31/ 10/ 2024، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«فيتو» تستعرض أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية:

أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيهًا.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح سعر العدس المعبأ، بين 64 جنيهًا و66 جنيهًا.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة بين 41 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وسجل سعر الفول السائب، بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ويتراوح سعر الفول المعبأ، بين 52 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.