مخرجة "أمانة البحر" لـ فيتو: الكلبة كارميل شريكة بطل الفيلم وخضعت لجلسات تدريب قبل التصوير (فيديو)

أكدت هند سهيل مخرجة فيلم "أمانة البحر" المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام أن اختيارها للكلبة "كارميل" لتشارك البطل "نبيل بطرس" في الفيلم جاء بسبب حبها أولا للكلاب، كما إنها لم تكن ترغب في وجود شخص آخر كبطل مساعد في "أمانة البحر".

المخرجة هند سهيل

وأضافت هند سهيل في لقاء خاص مع "ڤيتو": "انا بحب الكلاب جدا عشان كدا كان اقتراح الكلبة كارميل من عمر زينهم اللي كتب معايا الفيلم في الاول عشان هو عارف إن عندي كلاب وبحبهم جدا فقال لي إيه رايك نخلي الرفيق بتاع السفر لشخصية البطل فى الفيلم كلب"؟

الكلبة كارميل

وتابعت: "أحضرت الكلبة كارميل عشان الفيلم لكن هي دلوقتي عايشه معايا خلاص وهي البطل المساعد في الفيلم مع نبيل بطرس بطل الفيلم والذي يجسد شخصية (زين) هي بتبقى معاه طول الفيلم".

وتابعت: "كارميل كانت بتاخد جلسات تدريب عشان يكون سهل إعطائها تعليمات خلال فترة تصوير الفيلم.. ودا اول فيلم ليا فكان وجودها مريح عشان أنا بحب الكلاب فعلا ومتعودة على وجودهم".

فيلم أمانة البحر

وتظهر الكلبة "كارميل" في فيلم "أمانة البحر" حيث تدور القصة حول البطل الذي تصبح الكلبة رفيقة رحلته.

وتدور أحداث الفيلم حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

والفيلم من إخراج هند سهيل وهي أيضًا مؤلفة الفيلم وشاركها في الكتابة عمر زينهم، بطولة نبيل بطرس طلعان، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والمنتجة نورهان ياسر وشاركها الإنتاج محمد العمدة ويونس مدحت وأحمد النجار ودينا شكري وحسين حمادي.