الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقطة اليوم، صناع «أمانة البحر» في مهرجان الجونة رفقة الكلبة «كراميل» (فيديو)

صناع الفيلم مع الكلبة
صناع الفيلم مع الكلبة كارميل، فيتو

في لقطة طريفة، دخل صناع وأبطال فيلم "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل منطقة بلازا مهرجان الجونة السينمائي رفقة الكلبة "كارميل" والتي تشارك في الفيلم رفقة البطل. 

فيلم أمانة البحر 

وتظهر الكلبة "كارميل" في فيلم "أمانة البحر" حيث تدور القصة حول البطل الذي تصبح الكلبة رفيقة رحلته، ويشارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. 

وتدور أحداث الفيلم حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

والفيلم من إخراج هند سهيل وهي أيضًا مؤلفة الفيلم وشاركها في الكتابة عمر زينهم، بطولة نبيل بطرس طلعان، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والمنتجة نورهان ياسر وشاركها الإنتاج محمد العمدة ويونس مدحت وأحمد النجار ودينا شكري وحسين حمادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

فيلم أمانة البحر هند سهيل أمانة البحر مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

رئيس الفيفا يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

هل يعاقب الأهلي رضا سليم بعد واقعة مباراة العين الإماراتي؟

كنز مصري في بحيرة البردويل، خبير يكشف سر السفن المتجهة منها لأوروبا يوميًّا

توفي قبل وصوله المستشفى، جراح يكشف سر رحيل مصطفى فهمي بعد عمليته الدقيقة

وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على أي مشروع تقل قيمته عن 15 مليون جنيه

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

بطريقة ذكية، فتاة أمريكية تنقذ نفسها من محاولة اغتصاب

انهيار فندق من 10 طوابق في الأرجنتين

آخر تقاليع "طالبان"، منع النساء من سماع أصوات بعضهن والسجن ينتظر المخالفات

حريق ضخم في شركة تصنع غواصات نووية ببريطانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بزيادة 10 جنيهات، تعرف على أسعار اللحوم البتلو اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هدافي الدوري المصري عبر تاريخه قبل النسخة 66 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة الحشر وعلاقتها بتعجيل الزواج

الأحاديث الضعيفة في فضل سور القرآن الكريم، تعرف عليها

ما حكم نقل الموتى من قبر لآخر؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads