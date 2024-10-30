لقطة اليوم، صناع «أمانة البحر» في مهرجان الجونة رفقة الكلبة «كراميل» (فيديو)

في لقطة طريفة، دخل صناع وأبطال فيلم "أمانة البحر" للمخرجة هند سهيل منطقة بلازا مهرجان الجونة السينمائي رفقة الكلبة "كارميل" والتي تشارك في الفيلم رفقة البطل.

فيلم أمانة البحر

وتظهر الكلبة "كارميل" في فيلم "أمانة البحر" حيث تدور القصة حول البطل الذي تصبح الكلبة رفيقة رحلته، ويشارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد.

والفيلم من إخراج هند سهيل وهي أيضًا مؤلفة الفيلم وشاركها في الكتابة عمر زينهم، بطولة نبيل بطرس طلعان، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والمنتجة نورهان ياسر وشاركها الإنتاج محمد العمدة ويونس مدحت وأحمد النجار ودينا شكري وحسين حمادي.