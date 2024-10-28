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قبل تطبيق التوقيت الشتوي، تعليمات هامة من شركات الطيران للمسافرين

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو
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أعلنت شركات الطيران إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقًا للتوقيت الشتوي وذلك اعتبارًا من الجمعة المقبل 31 أكتوبر الجاري، في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي في جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الأثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

 

وناشدت شركات الطيران عملائها بالتواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

 

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