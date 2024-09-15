الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قادم

بيل جيتس، فيتو
بيل جيتس، فيتو

حذر بيل جيتس الرئيس التنفيذي لشركة  مايكروسوفت من أنه إذا تمكن العالم من تجنب الحرب، فإن احتمال اندلاع جائحة عالمية سيصبح حقيقية في غضون السنوات الـ25 المقبلة.

بيل جيتس يحذر من جائحة كبرى خلال السنوات المقبلة 

وقال بيل جيتس لبرنامج "Make It" على قناة CNBC إن "الكثير من الاضطرابات" في عصرنا هذا قد يؤدي إلى إشعال حرب كبرى، محذرا من أنه "إذا تجنبنا حربا كبيرة إذن، نعم، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 المقبلة".

انضم جيتس إلى رابطة العقول العلمية التي تخشى كيف قد يكون أداء العالم إذا اجتاحت حالة طوارئ صحية عالمية أخرى السكان، بعد رؤية سوء الاستعداد لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقام جيتس بتأليف كتاب في عام 2022 بعنوان "كيفية منع الوباء التالي"، حيث تناول أوجه القصور في الاستعداد للتعامل مع آثار الأمراض المنتشرة، بما في ذلك تقنيات الحجر الصحي المعززة والاستثمار في أبحاث اللقاحات.

وقال جيتس في المقابلة متحدثا عن الولايات المتحدة إن الدولة التي توقع العالم أن تكون النموذج في القيادة لم ترق إلى مستوى تلك التوقعات.

للاستيلاء على الأراضي ونشر الفيروسات، لقاء بيل جيتس وآبي أحمد يثير الجدل

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

الولايات المتحدة جائحة كوفيد-19 جائحة كورونا حالة طوارئ صحية عالمية شركة مايكروسوفت

مواد متعلقة

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

للاستيلاء على الأراضي ونشر الفيروسات، لقاء بيل جيتس وآبي أحمد يثير الجدل

مايكروسوفت تتهم قراصنة تابعين لإيران بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة

بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

بعد حادث قطاري الزقازيق، وزيرة التضامن تستعين بجلال الرومي لتوجيه رسالة للمصريين

منوعات

المزيد

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو صاحب خطة الجنرالات لإعادة احتلال غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

المزيد
الجريدة الرسمية