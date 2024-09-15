بيل جيتس يحذر من وباء عالمي قادم

حذر بيل جيتس الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت من أنه إذا تمكن العالم من تجنب الحرب، فإن احتمال اندلاع جائحة عالمية سيصبح حقيقية في غضون السنوات الـ25 المقبلة.

بيل جيتس يحذر من جائحة كبرى خلال السنوات المقبلة

وقال بيل جيتس لبرنامج "Make It" على قناة CNBC إن "الكثير من الاضطرابات" في عصرنا هذا قد يؤدي إلى إشعال حرب كبرى، محذرا من أنه "إذا تجنبنا حربا كبيرة إذن، نعم، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 المقبلة".

انضم جيتس إلى رابطة العقول العلمية التي تخشى كيف قد يكون أداء العالم إذا اجتاحت حالة طوارئ صحية عالمية أخرى السكان، بعد رؤية سوء الاستعداد لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقام جيتس بتأليف كتاب في عام 2022 بعنوان "كيفية منع الوباء التالي"، حيث تناول أوجه القصور في الاستعداد للتعامل مع آثار الأمراض المنتشرة، بما في ذلك تقنيات الحجر الصحي المعززة والاستثمار في أبحاث اللقاحات.

وقال جيتس في المقابلة متحدثا عن الولايات المتحدة إن الدولة التي توقع العالم أن تكون النموذج في القيادة لم ترق إلى مستوى تلك التوقعات.