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رياضة

محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول وآرسنال 2-2 في الدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

ليفربول ضد أرسنال، تعادل فريق ليفربول مع نظيره آرسنال بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 فيما يأتي ارسنال في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول وارسنال 

وافتتح التسجيل لـ ارسنال اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا بالدقيقة 9 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، فيما تعادل لـ ليفربول اللاعب الهولندي فان دايك بالدقيقة 18 عن طريق رأسية مميزة، وسجل ميرينو الهدف الثاني لـ ارسنال بالدقيقة 44، فيما سجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول في شباك أرسنال بالدقيقة 80.

 

تشكيل ليفربول أمام ارسنال 

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، جونز، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت مقاعد البدلاء كالتالي: جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، تسيميكاس، كوانساه، مورتون، جاكبو، سوبوسلاي.

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تشكيل آرسنال أمام ليفربول 

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: جوراين تيمبير، جابريل ماجاليس، بن وايت، توماس بارتي.

في خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، باكايوساكا، جابريل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

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