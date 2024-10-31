كأس الرابطة الإنجليزية، توتنهام يحقق فوزا هاما أمام مانشستر سيتي في دور الـ16

كأس الرابطة الإنجليزية، حقق فريق توتنهام فوزًا مستحقًّا على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

سجل هدفي توتنهام كل من، تيمو فيرنر في الدقيقة الخامسة وبابي سار في الدقيقة 25، فيما سجل هدف مانشستر سيتي اللاعب ماثيوس نونيس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

فيما دخل توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز، لم يحققه سوى لاعبين.

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي لليفربول حول الأرقام المتعلقة بالمباراة، أشار إلى أن محمد صلاح يبتعد بهدفين فقط عن الوصول إلى 100 هدف بقميص الريدز خارج ملعب أنفيلد.

وإذا تمكن صلاح من تسجيل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، فإنه سيصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورتين إيان راش وروجر هانت.

وبلغ ليفربول ثمن نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على وست هام يونايتد في الدور الثالث بنتيجة عريضة حيث انتصر بخمسة أهداف مقابل هدف.