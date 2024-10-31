مانشستر يونايتد يقسو على ليستر سيتي بخماسية في كأس الكاراباو

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بينهما في معقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد” ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو".

وسجل الهدف الأول والرابع لـ مانشستر يونايتد اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 15 و39، بينما جاء الهدف الثاني والثالث عن طريق جارناتشو وبرونو فيرنانديز على الترتيب في الدقائق 28، 36.

بينما جاء أهداف ليستر سيتي عن طريق كل من بلال الخنوس وكودي في الدقائق 33 و3+45.

وفي الشوط الثاني نجح برونو سافيو في تسجيل الهدف الخامس لليونايتد والثاني له في اللقاء بالدقيقة 59.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية

وحقق فريق ليفربول فوزًا مستحقًّا أمام برايتون بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

سجل أهداف ليفربول اللاعب كودي جاكبو في الدقيقتين 46 و63، ولويس دياز في الدقيقة 85، فيما جاء هدف برايتون الأول من خلال اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 81، وأضاف طارق لامبتي الهدف الثاني في الدقيقة 90.