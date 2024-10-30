التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

كشف فريقا مانشستر يوناتيد و ليستر سيتي عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأربعاء علي معقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد” ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

من المقرر أن تبث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري.

موعد مانشستر يونايتد وليستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد.