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رياضة

أموريم يرد على أنباء تدريبه مانشستر يونايتد خلفا للهولندي تين هاج

أموريم، فيتو
أموريم، فيتو

قال  روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، إنه لم يحسم وجهته المقبلة بعد، رغم تأكيد نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد معه، مقابل سداد الشرط الجزائي في التعاقد بقيمة 8.3 ملايين جنيه إسترليني (10.7 ملايين دولار).

وبات أموريم الخيار الأول لإدارة مانشستر يونايتد بعد إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام وست هام يونايتد بنتيجة (2-1) والتراجع للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أموريم يكشف موقفه من تدريب مانشستر يونايتد 

وقال أموريم في مؤتمر صحفي بعد فوز سبورتنج لشبونة على ناسيونال في كأس الرابطة البرتغالية مساء الثلاثاء "لم أحسم شيئا بعد، ولا أعرف إذا كانت هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق أم لا".

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أحتاج لوقت لشرح كل جوانب الأمور، وبعد ذلك سيكون كل شيء واضحا، وسأعلن قراري".

وسئل أموريم عن قيادته مانشستر يونايتد أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، ليجيب قائلا "سأكون هنا.. لا أعرف".

وأكدت الهيئة التنظيمية المالية البرتغالية في بيان رسمي أن نادي مانشستر يونايتد تواصل مع سبورتنج لشبونة بشأن إتمام صفقة محتملة.

وأشار البيان "أعرب نادي مانشستر يونايتد عن اهتمامه بسداد الشرط الجزائي لسبورتنج لشبونة".

وفاز سبورتنج لشبونة على ناسيونال 3 / 1 في كأس الرابطة البرتغالية، في لقاء ربما يكون الأخير لأموريم مع ناديه الحالي.

وتوج أموريم مع سبورتنج لشبونة بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الرابطة مرتين منذ توليه المسؤولية في مارس 2020.

وتردد مؤخرا أن المدرب البالغ من العمر 39 عاما هو أقرب المرشحين لخلافة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في ظل العلاقة القوية بين أموريم وهوجو فيانا المدير الرياضي الجديد للسيتي.

ويقود الهولندي رود فان نيستلروي مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في مباراة ليستر سيتي، بكأس رابطة الإنجليزية المحترفة، اليوم الأربعاء.

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