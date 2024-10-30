اتهام نجل إعلامي رياضي شهير بالاعتداء على شاب بملهى ليلي في الشيخ زايد

كلفت النيابة العامة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشيخ زايد بجمع التحريات والمعلومات حول واقعة اتهام نجل إعلامي رياضي شهير بالتعدي على شاب داخل أحد الملاهي الليلية بدائرة قسم الشيخ زايد.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة بالملهي للوقوف على تفاصيل المشاجرة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تعرض للإصابة خلال مشاجرة مع نجل الإعلامي في ملهى ليلي، وحرر المجني عليه محضرًا ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.