كأس الرابطة، تعادل سلبي بين ليفربول وبرايتون بعد مرور 30 دقيقة

استمر التعادل السلبي بين ليفربول وبرايتون، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب أميكس، في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

سيطر ليفربول على مجريات الأمور مبكرا، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من كونور برادلي لاعب ليفربول من جهة اليمين لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13، رد لامبتي بهجمة خطيرة بعدما استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية باتجاه المرمى تصدى لها فيتسلاف جاروش حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 14، ألغى الحكم هدفا لمصلحة ليفربول سجله كودي جاكبو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بعدها استمرت سيطرة ليفربول على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية على المرمىز

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، عدم تواجد الدولي المصري محمد صلاح، الذي تواجد على مقاعد البدلاء في ظل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جاروس.

خط الدفاع: جو جوميز - روبيرتسون - كوانساه - برادلي.

خط الوسط: واتارو إيندو - كورتس جونز - دومينيك سوبوسلاي - مورتون.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز.

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز، لم يحققه سوى لاعبين.

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي لليفربول حول الأرقام المتعلقة بالمباراة، أشار إلى أن محمد صلاح يبتعد بهدفين فقط عن الوصول إلى 100 هدف بقميص الريدز خارج ملعب أنفيلد.

وإذا تمكن صلاح من تسجيل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، فإنه سيصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورتين إيان راش وروجر هانت.

وبلغ ليفربول ثمن نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على وست هام يونايتد في الدور الثالث بنتيجة عريضة حيث انتصر بخمسة أهداف مقابل هدف.