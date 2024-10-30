أخبار الرياضة اليوم، عودة ثلاثي الزمالك إلى مصر، إعلان جوائز ماراثون زايد، انطلاق مباريات الدوري المصري، إلغاء مباراة الأولمبي وهلال مطروح بسبب سيارة الإسعاف

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

وصل منذ قليل، مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، إلى مطار القاهرة، بعد الإفراج عنهم عقب احتجازهم منذ مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بداعي التعدي على أحمد منظمي المباراة.

وكان في استقبالهم كل من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وحسين السيد ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة النادي، محمد أسامة طبيب الفريق.

وصل منذ قليل مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة إلى مطار القاهرة، بعد الإفراج عنهم عقب احتجازهم منذ مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بداعي التعدي على أحمد منظمي المباراة.

“فيتو” تنفرد بتقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي شهدت الأزمة، حيث كتب المراقب أن الدقيقة 35 من الشوط الأول شهدت هتافات من جماهير الزمالك بتوجيه سباب جماعي للحكم مرددين “عاوزين حكام من الصين حكامنا…”.

دوري القسم الثاني ب، قرر حكم مباراة فريق الأولمبي والهلال بمطروح بإلغاء اللقاء والذي كان من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء علي ملعب الأولمبي في إطار مباريات الجولة الخامسة، للمجموعة السادسة من دوري القسم الثاني.

وجاء قرار حكم المباراة بإلغاء المباراة بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب الأولمبي وهو مايخالف لائحة المسابقات والتي تنص علي عدم إنطلاق المباراة الا في حال تواجد سيارة الإسعاف.

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص عائداته لمستشفى 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي كلا من مريم خليفة الكعبي سفيرة الأمارات بالقاهرة، الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء بمستشفى 57357، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون.

دخل الدولي المصري، عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم في الوقت الحالي، والتي ضمت أيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وغاب اسم المصري محمد صلاح والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد عن قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم، حيث تضم القائمة (رؤوس الحربة) فقط من دون الأجنحة، لذا لم يحضر الكثير من اللاعبين على غرار بوكايو ساكا وبعض لاعبي الجناح المتألقين حول العالم.

أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بزيادة مكافآت الفوز على العين عقب الفوز على العين الإماراتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس والتتويج بكأس القارات الثلاث.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر زيادة المكافآت الخاصة بفريق الكرة وذلك بعد الحصول على موافقة أعضاء مجلس الإدارة.

وكان النادي الأهلي فاز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

قاد عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، فريقه للفوز على بوروسيا مونشجلادباخ، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دويتشة بانك بارك"، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، لتصبح النتيجة تقدم فرانكفورت 2 / 1.

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت صدمة قوية مع بداية المباراة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه آرثر ثيت بالدقيقة 15، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

ورغم النقص العددي، إلا أن فرانكفورت خطف هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الجميع بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق كو ايتاكورا.

بعد التعادل اضطر الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت للدفع باللاعب عمر مرموش جناح منتخب مصر، بعدما تواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة اليوم.

وبعد مشاركته بدقائق، كافأ مرموش مدربه بإحراز الهدف الثاني في شباك فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 70.

ورغم الضغط القوي من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقائق المتبقية، مستغلا نقص فرانفكورت وعاملي الأرض والجمهور، إلا أن الفريق فشل في تسجيل جميع الفرص لينتهي اللقاء بفوز ثمين لآينتراخت فرانكفورت 2 / 1.

حقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السويس الجديد ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية المصري البورسعيدي كل من صلاح محسن بالدقيقة 52، ومحمود حمادة بالدقيقة 87.

أشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إسلام محارب لاعب طلائع الجيش بالدقيقة 21، ليصبح أول لاعب يتلقى البطاقة الحمراء في الموسم الجديد من الدوري المصري، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب المصري البورسعيدي.

الدوري المصري، فاز فريق سموحة على مضيفه حرس الحدود، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس، في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2024 / 2025.

تأخر انطلاق المباراة لما يقرب 8 دقائق حيث كان من المفترض أن تبدأ في الخامسة مساء، حيث رصدت كاميرات القنوات الناقلة محاولات الفنيين لإصلاح سماعات حكم المباراة حمادة القلاوي التي تربطه بمساعديه وغرفة تقنية الفيديو.

تقدم محمود صابر بهدف سموحة الأول في الدقيقة 34، قبل أن يحتسب الحكم حمادة القلاوي أولى ركلات الجزاء في الموسم الجديد لمصلحة حرس الحدود بالدقيقة 43 تصدى لها محمد أشرف روقا وسددها بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع أحرز عبد الكبير الوادي هدف سموحة الثاني، مستغلا كرة عرضية من الجبهة اليمنى استلمها الوادي وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك حرس الحدود، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الإثارة حيث احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمصلحة حرس الحدود قبل التراجع عنها بعد العودة لتقنية الفيديو، ليحرز بعدها حسام حسن هدف سموحة الثالثة ويقتنص الفريق الأزرق 3 نقاط غالية في افتتاحية الدوري المصري الممتاز.