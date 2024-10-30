محمد رمضان يزف بشرى سارة للاعبي الأهلي بعد تخطي العين

أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بزيادة مكافآت الفوز على العين عقب الفوز على العين الإماراتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس والتتويج بكأس القارات الثلاث.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر زيادة المكافآت الخاصة بفريق الكرة وذلك بعد الحصول على موافقة أعضاء مجلس الإدارة.

وكان النادي الأهلي فاز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.

وعلى جانب آخر يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة.