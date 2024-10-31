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رياضة

أستون فيلا يخسر 2-1 أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة

فريق كريستال بالاس،
فريق كريستال بالاس، فيتو

انتهت مباراة أستون فيلا أمام ضيفه كريستال بالاس بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

 

أهداف المباراة

سجل دوران هدف أستون فيلا، فيما سجل إيبيريتشي إيزي هدف كريستال بالاس، ثم تقدم كريستال بالاس بهدف ثان عن طريق دايتشي كامادا.

وأعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي تشكيلة فريقه، التي سيبدأ بها مواجهة نظيره كريستال بالاس، ضمن مواجهات كأس كاراباو الإنجليزي.

 

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

يبدأ فريق أستون فيلا مباراته أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جاوسي. 

الدفاع: نيدليكوفيتش - كارلوس - مينجز - ماتسين.

الوسط: ماكجين - كامارا - بايلي - بوينديا - بيداس.

الهجوم: دوران.

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

وأعلن أوليفر كلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس تشكيلة فريقه لمواجهة أستون فيلا.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيرنر.

الدفاع: لكرواكس - جيهي - تشالوباه.

الوسط: مونيوت - وارتون - هيوز - ميتشن.

الهجوم: نيكيتاه - ماتيتا - إيزي.

 

أستون فيلا يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

وكان أستون فيلا تعادل في أخر مبارياته السبت الماضي مع بورنموث بهدف لمثله في الجولة ٩ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمرليج.

وتقدم أستون فيلا عن طريق روز باركلي إلا أن بورنموث سجل التعادل في الوقت الضائع للمباراة عن طريق ايفلينسون.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الثالث.

 

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