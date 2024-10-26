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رياضة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام بورنموث

أستون فيلا , فيتو
أستون فيلا , فيتو

تعادل أستون فيلا مع بورنموث بهدف لمثله في الجولة ٩ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمرليج.

وتقدم أستون فيلا عن طريق روز باركلي إلا أن بورنموث سجل التعادل في الوقت الضائع للمباراة عن طريق ايفلينسون.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الثالث.

وفي نفس الجولة فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 5 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، فيما ياتي فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات.

 

 

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون كالتالي:

"إيدرسون - لويس - أكانجي - روبين دياز - جفارديول - كوفاسيتش - برناردو سيلفا - نونيز - سافينيو - فيل فودين - إيرلينج هالاند".

لا يتوفر وصف للصورة.

تشكيل ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي 

"آرون رامسديل - جاك ستيفنس - يان بدناريك - ريان مانينج - كايل ووكر بيترز - تايلور هاروود بيليس - آدم لالانا - فلين داونز - تايلر جاي ديبلين- ماتيوس جونسالو فرنانديز - كاميرون آرتشر".

هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد

فيما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام إيرليتج هالاند مهاجم مانشستر سيتي،  بالانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن إيرلينج هالاند مهتم بالانضمام إلى ريال مدريد، عندما يغادر مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده في 2027.

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