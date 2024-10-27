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رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط في فخ الخسارة 1-0 أمام كريستال بالاس (فيديو)

كريستال بالاس
كريستال بالاس

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره توتنهام، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق المهاجم جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 30.

 

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

 

تشكيل كريستال بالاس أمام توتنهام 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎LINE UP 01 HENDERSON 12 MUÑOZ 27 CHALOBAH 06 GUEHI 05 LACROIX 03 MITCHELL 08 LERMA 20 2WHARTON 10 EZE 07 SARR 14 MATETA NETB8 #Turner@WardaNletah-SchlupprCyn Turner@WardeNketiah Ward cNketiah Schlupp Clyne sTurner #KamadaHughesKporhanAgbinone gHughes saKporha Agbinone wKamada NET88 BeC Cam Gamb GambieAware. mibi BeCambicAwareng mbie Aware‎‏'‏‏

بهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الـ 17 برصيد 6 نقاط.

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