الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط في فخ الخسارة 1-0 أمام كريستال بالاس (فيديو)

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره توتنهام، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق المهاجم جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 30.

أسيست خيااااااااااااااااااااااااالي من ايزي 😳



كريستال بالاس يسجل الأول من ماتيتا.



كريستال بالاس 1-0 توتنهام

pic.twitter.com/LVb3OsYYN2 — عمرو (@bt3) October 27, 2024

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام توتنهام

بهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الـ 17 برصيد 6 نقاط.