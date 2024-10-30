الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدى الحضرى العالمى

وزارة النقل, فيتو
وزارة النقل, فيتو

أطلقت وزارة النقل بالتعاون مع جهاز النقل البرى، تطبيق إلكتروني للترويج والتيسير للمنتدى الحضرى العالمى الذى تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإتاحة تطبيق إلكتروني من خلال رابط تحميل ((QR لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024 لمعرفة مواعيد –وأماكن الأتوبيسات الخاصة بنقل رواد المنتدي بحيث اشتمل التطبيق على (مواعيد الاتوبيسات – خريطة للمسارات الاتوبيسات - إمكانية تخطيط رحلات من موقع جوجل لاستخدام وسائل النقل العام الأخرى بالقاهرة مثل المترو والقطار الكهربائي وحافلات النقل العام.

ويتم تحميل التطبيق من هنا 

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