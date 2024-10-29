وكيل تعليم شمال سيناء يتابع الحالة الصحية لطالب أصيب داخل مدرسة بالعريش

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، الحالة الصحية لـ طالب أصيب داخل مدرسة عمرو شكري الثانوية للبنين بالعريش، بعد حجزه بمستشفى العريش العام.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن وكيل وزارة التربية والتعليم ترأس وفدًا من قيادات التعليم بديوان عام المديرية للإطمئنان على حالة الطالب، بلال حاتم بالصف الثاني بمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين.

وأضافت المديرية أن وكيل الوزارة اطمأن على الحالة الصحية للطالب، وذلك بسؤال الطبيب المعالج والذي أفاد بأن الحالة الصحية للطالب جيدة وأنه سيبقى بالمستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة.