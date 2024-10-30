حكام مباراتي الدوري الممتاز غدا الخميس

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي غدا الخميس ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 وجاءت على النحو التالي:

مباراة الجونة مع زد

تنطلق مباراة الجونة أمام زد في تمام الخامسة مساء غد الخميس، ويستضيفها إستاد خالد بشارة بالجونة، ويديرها طاقم حكام يتكون من:

مباراة مودرن سبورت مع إنبي

تنطلق مباراة مودرن سبورت أمام إنبي في تمام الثامنة مساء غد الخميس، ويستضيفها إستاد السلام، ويديرها طاقم حكام مكون من:

فريق إنبي، فيتو

نتائج مباراتي اليوم الأول بافتتاح الدوري الممتاز

وشهد اليوم الأربعاء، أول مواجهتين في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجمعت المباراة الأولى حرس الحدود وسموحة، وحسمها الأخير لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.

أمام المباراة الثانية فجمعت طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وحسمها الأخير لصالحه بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد السويس الجديد