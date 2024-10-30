الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ملك البحرين يستقبل مفتي الجمهورية وأمين هيئة كبار العلماء وحكماء المسلمين (صور)

ملك البحرين مع قيادات
ملك البحرين مع قيادات الأزهر، فيتو

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم الأربعاء في قصر الصخير، الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين لحضور اجتماع اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي الذي تستضيفه المملكة بداية العام المقبل.

 

حرص مملكة البحرين الدائم على دعم مسار العمل الإسلامي المشترك 


ورحب جلالة الملك بمفتي جمهورية مصر والوفد، متمنيًا للمشاركين في هذا الاجتماع المبارك كل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز قيم التضامن والتلاحم والتكاتف بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات الراهنة، معربًا عن حرص مملكة البحرين الدائم على دعم مسار العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق الأخوي مع شقيقاتها الدول الإسلامية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم.


وأكد ملك البحرين على نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين مختلف الأديان والمذاهب ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات، مشيدا بدور الأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف  في خدمة الدين الحنيف والتعريف بمبادئه ونشر تعاليم الإسلام السمحة وقيمه العظيمة في الاعتدال والتسامح والمحبة.

 

 

مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي


من جانبه، نقل مفتي جمهورية مصر العربية تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتقديره لملك البحرين ولمبادرة جلالته لاستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، وجهود مملكة البحرين الشقيقة في التنظيم والإعداد المتميز للمؤتمر وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحه، وثمن  المفتي دور مملكة البحرين الهام بقيادة جلالته في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين ونشر تعاليم الدين الحنيف وقيمه النبيلة التي تحث على التسامح والوسطية ومبادراتها الرائدة في تعزيز الحوار والأخوة الإنسانية والتعاون بين الشعوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مملكة البحرين مفتي جمهورية مصر الأزهر الشريف المستشار محمد عبد السلام مجلس حكماء المسلمين مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي

مواد متعلقة

وزير التعليم يبحث مع سفيرة البحرين فرص تعزيز التعاون المشترك

رئيس مجلس الدولة يقبل رأس شيخ الأزهر خلال لقائهما الثنائي (صور)

الأكثر قراءة

إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس تحرير البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة طبيب التجمع المتهم بالتعدي جنسيا على بناته

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

كأس الرابطة الإنجليزية، ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية

اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

منوعات

المزيد

98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads