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أخبار مصر

وزير التعليم يبحث مع سفيرة البحرين فرص تعزيز التعاون المشترك

وزير التعليم مع سفيرة
وزير التعليم مع سفيرة مملكة البحرين، فيتو

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي.

وزير التعليم يشيد بالعلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين مصر والبحرين

‏‎وفي بداية اللقاء، رحب  محمد عبد اللطيف بالسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والقوية التي تربط بين مصر والبحرين في العديد من المجالات ولا سيما التعليم، حيث أن ملف التعليم من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر، فضلًا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

‏‎ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالعلاقات الوثيقة والمشروعات المشتركة بين البلدين، واعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، فضلًا عن تطلعها لتحقيق التكامل مع وزارة التربية والتعليم المصرية بما يخدم مصالح البلدين وتعزيز جودة التعليم قبل الجامعي.

التعاون بين مصر ومملكة البحرين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي

‏‎وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة في ضوء التعاون بين مصر ومملكة البحرين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وأهمية تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين الشقيقين، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبالتعاون مع الشركات البحرينية في مصر.

‏‎وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم في البلدين.

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وزير التعليم: المعلمون هم الكنز الحقيقي للبلاد.. تأصيل دراسة تاريخ مصر وإضافة الموضوعات القومية للمناهج.. وإنشاء منصة تعليمية متكاملة

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رسائل وزير التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

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