الخميس 31 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

متحدث الوزراء: وضع حد أقصى للاقتراض والعمل على سد الفجوة التمويلية بالعملات من الخارج

الدين الخارجي والاقتراض،
الدين الخارجي والاقتراض، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد آلية جديدة للقروض ولكن ستكون هناك عملية حوكمة للقروض من خلال تشكيل لجنة خاصة بالدين الخارجي والاقتراض الخارجي.

 

تشكيل لجنة الدين الخارجي والاقتراض 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: صدر قرار اليوم  من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بالدين الخارجي والاقتراض وفقا لعملية الحوكمة.

ترشيد عملية الاقتراض من الخارج

وتابع: أن اللجنة  هدفها ترشيد عملية الدين الخارجي وخفضه واتخاذه منحني النزول، وسيتم وضع حد أقصى للاقتراض والعمل على سد الفجوة التمويلية بالعملات من الخارج، نعمل على خفض الدين الخارجي.


حجم الدين الخارجي

وأشار متحدث الحكومة، إلي أن البنك المركزي أعلن انخفاض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الي 153 مليار دولار.

خفض الدين الخارجي 


وأشار إلى أن اللجنة تضع معايير الاستدامة المالية ولا يجوز الاستدانة من الخارج إلا في حالة الضرورة القصوى أي الاحتياجات الاستراتيجية ويكون ذلك بقرار وموافقة من مجلس الوزراء.


ولفت إلي أن الحكومة تعمل على خفض التضخم لأقل من 10% بنهاية 2025 مع رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض الدين الخارجي.
 

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الإسراف في الاقتراض من الخارج

وأكد: لن يكون هناك إسراف في الاقتراض من الخارج والدولة تسعى إلي دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، والحصول على قروض خارجية سيكون في حدود سد الفجوة التمويلية فقط.


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