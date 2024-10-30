الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

تعويم الجنيه، فيتو
تعويم الجنيه، فيتو

التعويم، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد  بشأن التعويم وتحريك جديد لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

 

نفي رئيس الوزراء بشأن التعويم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن رئيس الوزراء نفى أي تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة.

اختصاص البنك المركزي 

وأوضح “الحمصاني”: أن عملية السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي والذي يتبع سياسة مرنة لـ سعر الصرف.

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تحرك سعر الصرف 

ولفت إلى أن  سعر الصرف يتحرك وشهدنا ذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية تحرك سعر الصرف، وما يثار بشأن التعويم شائعات تستهدف الدولة.


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