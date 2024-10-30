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أخبار مصر

نصائح حماية المستهلك قبل الشراء في عروض الجمعة البيضاء

تخفيضات الجمعة البيضاء
تخفيضات الجمعة البيضاء

أكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان، وذلك قبل الشراء في عروض الجمعة البيضاء والتي سوف تبدأ يوم الجمعة المقبل.

وأضاف جهاز حماية المستهلك، ضرورة التأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كافة البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الإستخدام، وما بعد البيع ويجب الإطلاع  على كل ذلك قبل الشراء.

وتابع: إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع. 

 

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق في الجمعة البيضاء 

 

ووجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي: 

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

 الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".

التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

 

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