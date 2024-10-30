الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصريح مستفز من خارجية أمريكا بشأن ضرب إسرائيل لأهداف لبنانية

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن دعمها لإسرائيل في ضرب أهداف لحزب الله في لبنان.

 الخارجية الأمريكية تدعم ضرب إسرائيل للبنان

وقالت الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن وضع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا يزال عند مستوى غير مقبول.

وقبل وقت سابق زعم  جيش الاحتلال أنه استهدف  نائب قائد "وحدة الرضوان" في "حزب الله" اللبناني مصطفى أحمد شحادي بغارة على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

 

الاحتلال يزعم القضاء على نائب قائد وحدة الرضوان 
 

وقال جيش الاحتلال  في بيان له  “هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في منطقة النبطية  مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله” مدعيا أن مصطفى أحمد شحادي يروج لمخططات ضد دولة إسرائيل  وأن هذه العملية تشكل ضربةً أخرى لقدرات قوة الرضوان ضد  جيش  الاحتلال.

 من هو مسئول عمليات قوة الرضوان 

وكان شحادي مسؤولا عن عمليات قوة الرضوان خلال فترة القتال في سوريا بين عامي 2012-2017، بالإضافة إلى إدارته الفعلية لمخططات قتال الوحدة في جنوب لبنان".

ومنذ التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، يعلن الاحتلال  الإسرائيلي عن اغتيال عدد  من قياديي "الرضوان"  .

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الأمريكية إسرائيل جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله اللبناني حزب الله في لبنان

مواد متعلقة

خبير عسكري: إسرائيل تنوي ترك المعركة في لبنان مفتوحة لهذا السبب

الخارجية الأمريكية تصف الغارة الإسرائيلية في بيت لاهيا شمال غزة بالـ"مروعة"

الخارجية الأمريكية تعلن موعد وأهداف الرد الإسرائيلي على إيران

الخارجية الأمريكية تكشف كواليس العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads