الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

25 شخصية و400 شركة، واشنطن توسع قائمة عقوباتها على موسكو

واشنطن تفرض عقوبات
واشنطن تفرض عقوبات علي موسكو، فيتو

أعلنت الولايات المتحدة أنها وسعت قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل خمسة نواب لوزير الدفاع الروسي وأكثر من 25 شخصية من جنسيات مختلفة وحوالي 400 شركة من دول متعددة.


وشملت العقوبات ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية على الشخصيات والكيانات القانونية الروسية وفق الآتي:

أبرز الشخصيات التي فرضت واشنطن عقوبات عليهم

 

1- فيكتور جوريميكين، نائب وزير الدفاع الروسي، رئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية.

2- آنا تسيفيليفا، نائبة وزير الدفاع، ورئيسة مؤسسة المدافعين عن الوطن.

3- ألكسندر فومين نائب وزير وزارة الدفاع.

4- أندريه بوليجا، نائب وزير الدفاع.

5- بافل فرادكوف نائب وزير الدفاع.

6- كيريل ليبا، المدير العام لمؤسسة "ترانسماش هولدينغ".

7- معهد موسكو للطيران.

8-شركة "كورديانت" لتصنيع الإطارات.

9- شركة "تشيب آند ديب".

10- المؤسسة العلمية والصناعية "زفيزدا".

11- شركتان تنتميان إلى هيكل "روساتوم".

12- شركة "أوليانوفسك" ذات المسؤولية المحدودة "أفتودوم".

وشملت العقوبات أيضا، 20 مواطنا روسيا بالإضافة إلى مواطنين صينيين وأربعة مواطنين أتراك ومواطنين هنديين ومواطنين سويسريين ومواطن يوناني ومواطن تشيلي.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد أكثر من 350 كيانا، لا سيما من روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا والهند وأوزبكستان.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي و"شبكة عالمية" من الشركات التي يُزعم أنها تقوم بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

 الشركات المستهدفة بالعقوبات 


وفقا للقوائم الجديدة للعقوبات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، تم فرض عقوبات على عشر شركات إماراتية، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 50 شركة من جمهورية الصين الشعبية في قائمة العقوبات بذريعة علاقاتها مع روسيا.

وتم تسجيل الشركات الخاضعة للعقوبات في كل من البر الرئيسي للصين ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وتُركز هذه الشركات، التي أُدرجت في قائمة العقوبات، بشكل أساسي على مجالات التكنولوجيا الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية.

 ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من التعامل مع أعضائها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة بقيادة الولايات المتحدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

سيول تستدعي سفير موسكو احتجاجا على نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا

أبرزها مصر، روسيا تكشف عن زيادة ضخمة في حجم تجارتها غير النفطية مع بعض الدول

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الخزانة الأمريكية العقوبات ضد روسيا الولايات المتحدة

مواد متعلقة

روسيا تستدعي سفيرة فنلندا بتهمة استيلاء بلادها علي عقارات روسية

واشنطن بوست: إدارة بايدن تلقت 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية بغزة

فتحت ملفات قديمة لـ حزب الله، واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن تفجير طائرة بنما

إصابة 3 أشخاص جراء انفجار سيارة في موسكو

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads