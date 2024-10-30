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خارج الحدود

أبرزها مصر، روسيا تكشف عن زيادة ضخمة في حجم تجارتها غير النفطية مع بعض الدول

شركة روسية، فيتو
شركة روسية، فيتو

 كشف نائب عمدة مدينة موسكو للنقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف عن زيادة ضخمة في حجم تجارة موسكو غير النفطية مع مصر والهند.

 

دول "بريكس" تشكل حوالي 22% من هيكل صادرات موسكو 

 وأكد ليكسوتوف أن دول "بريكس" تشكل حوالي 22% من هيكل صادرات موسكو غير النفطية إلى الدول الصديقة.

وأضاف ليكسوتوف: "أن المدينة تعمل بشكل نشط على دعم الصادرات الصناعية ومساعدة الشركات في موسكو في العثور على شركاء جدد في الأسواق الخارجية، وذلك بناءً على توجيهات عمدة موسكو سيرغي سوبانين. وقد شهدت حركة التجارة بين موسكو ومصر زيادة بنحو 50% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، كما ارتفعت التجارة المتبادلة بين موسكو والهند بنسبة 33%. وتساهم دول "بريكس" بما نسبته حوالي 22% من صادرات موسكو غير النفطية إلى الدول الصديقة".

أبرز مستوردي المنتجات غير النفطية

وتعد الصين أبرز مستوردي المنتجات غير النفطية من موسكو خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وتستحوذ على نحو 32% من إجمالي الصادرات إلى دول "بريكس"، تليها مصر بحصة تصل إلى 23% والهند بنسبة 16%. بينما تمثل الصادرات إلى البرازيل والسعودية حوالي 12% و10% على التوالي من إجمالي الصادرات غير النفطية من موسكو إلى دول "بريكس".

وأكد وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية، أناتولي غاربوزوف، أن "الشركات في موسكو تنمو في مجال التعاون الدولي بفضل الدعم المقدم من مركز "موسبروم". وقد حقق القطاع غير النفطي في موسكو الموجه إلى مصر زيادة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتشهد السوق المصرية طلبًا متزايدًا على منتجات موسكو في مجالات الآلات والتعدين، مثل المحركات الهيدروليكية والبطاريات والمعدات الطبية. وزادت صادرات الصناعة إلى مصر أجماليًا بنسبة 39%".

 

 نمو التعاون التصديري

وارتفعت صادرات المنتجات الصناعية إلى الهند بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعلها تشكل حوالي 94% من إجمالي صادرات موسكو غير النفطية إلى هذا البلد. ويقود قطاع صناعة الآلات نمو التعاون التصديري مع زيادة بلغت نحو 25%. كما يقوم المنتجون في موسكو بتزويد الهند بمنتجات في مجالات الأجهزة الكهربائية وأنظمة الأتمتة.

وتمكنت الشركات في موسكو وبفضل الدعم المقدم من مركز "موسبروم" منذ عام 2022، من إعادة توجيه صادراتها والعثور على شركاء جدد في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

وتقدم الحكومة دعمًا فعالًا للمصدرين في موسكو من خلال المشروع الوطني "التعاون الدولي والصادرات"، الذي يتضمن مجموعة من التدابير للدعم المالي والإعلامي والتأميني واللوجستي. وتعمل ضمن هذا المشروع منصة إلكترونية تحت مسمى "صادراتي"، حيث تتاح لأصحاب الأعمال الاستشارات المجانية والتحليل، بالإضافة إلى المساعدة في تسويق منتجاتهم عبر المنصات الدولية والدورات التعليمية عبر الإنترنت، وغيرها من الخدمات.

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موسكو مصر والهند دعم الصادرات الصناعية أبرز مستوردي المنتجات غير النفطية موسكو ومصر

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