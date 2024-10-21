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خارج الحدود

سيول تستدعي سفير موسكو احتجاجا على نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا

نشر كوريا الشمالية
نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا، فيتو

 أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها استدعت سفير موسكو في سيول للاحتجاج على نشر كوريا الشمالية، جنودا في روسيا لدعم الأخيرة في حرب أوكرانيا.

 

سيول تستدعي سفير موسكو

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، أن نائب وزير الخارجية كيم هونج-كيون أعرب عن قلق بلاده «العميق جراء إرسال كوريا الشمالية حديثا قوات إلى روسيا.

 وطلب بحزم سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون» في هذا المجال بين موسكو وبيونج يانج، بحسب وكالة «فرانس برس».

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