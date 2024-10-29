وكيل تضامن الدقهلية تتفقد إحدى دور رعاية كبار السن بالمنصورة (صور)

أجرت الدكتورة ماجدة جلالة وكيلة تضامن الدقهلية زيارة تفقدية على هامش جلسة سمر مع نزلاء بيت الفضل لرعاية كبار السن بالمنصورة.

وكيلة تضامن الدقهلية تتفقد نزلاء كبار السن

وذلك في إطار تنفيذ فعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان،اهتمام الدولة المصرية بالفئات الأولى بالرعاية.

وتوجهت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية " لبيت الفضل بالمنصورة للاحتفال مع النزلاء لتنفيذ جلسة سمر وأنشطة وفعاليات وبرامج متعددة شملت الجوانب الإنسانية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية التي يحتاجها الفرد في هذه الفترة من حياته.

إدماج كبار السن في المجتمع

وقالت "ماجدة جلالة" إن الهدف من إقامة هذه الأنشطة هو إدماج كبار السن في المجتمع كل حسب قدراته وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية في المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة.

توفير الأجواء النفسية المريحة للنزلاء

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية استطاعت الدار أن توفر للنزلاء الأجواء النفسية المريحة ودعمهم بعدد من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية التي ساهمت إلى حد كبير في إدخال السعادة والسرور ممزوجة بالمعرفة والتوعية إلى نفوسهم.

وخلال الفعاليات تفقدت الداد وغرف الإقامة وصاله ومطبخ الطعام وتضم الدار أيضا دارا لرعاية البنات، رافقها خلال الزيارة الأستاذة نادية دياب والدكتورة سهام مدير الدار.