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اليوم، رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر اليوم العالمي للمدن بالإسكندرية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في مؤتمر اليوم العالمي للمدن، والمُقام في محافظة الإسكندرية.

وعقب المؤتمر، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية في المحافظة.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي اليوم العالمي للمدن محافظة الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء

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