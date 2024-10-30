رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر اليوم العالمي للمدن بالإسكندرية، غدًا

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، في مؤتمر اليوم العالمي للمدن، والمُقام في محافظة الإسكندرية.

وعقب المؤتمر، يقوم الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية في المحافظة.

