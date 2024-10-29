حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 141 مليون خدمة مجانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 141 مليون و66 ألفًا و400 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 28 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حملة «100 يوم صحة»

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و725 ألفا و503 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 554 ألفًا و388 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 381 ألفًا و442 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 100 ألف و671 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 56 ألفا و764 خدمات، بالإضافة لتقديم 90 ألفا و364 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و201 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 130 ألفًا و197 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 235 ألفا و516 خدمة.

هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و15 خدمة إسعافية

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و15 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفًا و327 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2120 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و213 خدمة.



وأضاف «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفا و285 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».