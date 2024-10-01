تزامنا مع افتتاح معرض “صنع فى دمياط”، معايير اختيار الأثاث المثالي لمنزلك (فيديو)

“صنع فى دمياط ” اختيار غرف الأثاث و"العفش" المناسب للبيت من أحد هم الأساسيات لأى منزل، هذا فى الوقت الذى تم فيه افتتاح معرض الأثاث "صنع فى دمياط ،" بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتنتهى فعاليات المعرض يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل.

الأثاث الدمياطى الفاخر

يضم" معرض صنع فى دمياط " تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.

وتم افتتاح معرض الأثاث "صنع فى دمياط ،" بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة،وتمتد فعاليات المعرض حتى الجمعة 4 أكتوبر المقبل .

اهم النصائح عند الشراء

ويؤكد صناع الاثاث، أن هناك عدد من المعايير والنصائح التى لابد ان يراعيها العملاء والجمهور عند شراء غرف الاثاث والعفش تتضمن معرفة نوع الخشب واختيار الخشب الطبيعى فضلا عن التاكد من الفنيش للمنتج ومستوى الاقمشة والدهانات.

كيف تكتب عقد لاثاث بيتك

أكد محمد الشامخ، أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وأحد العارضين بمعرض “صنع فى دمياط،” أهمية مشاركته فى المعرض لما لها من دور تسويقي هام في القاهرة الكبرى باعتبارها أكبر أسواق الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم المشاركة للمرة الثالثة على التوالى والمعرض يشهد تطورا ملحوظا من حيث المعروضات والتصميمات والدعاية.

وقال الشامخ، إن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، حيث باعتبارنا مصنع يسمح لنا ذلك بالتعديل على القطع وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات مشيرا الى اهمية حرص العميل على الشراء من مكان ذو سمعة جيدة فى التصنيع والتعامل ، لافتا الى ان العميل لابد ان يكون على دراية جيدة بالمساحات والالوان فى شقته حتى يستطيع اختيار قطع الاثاث المناسبة له.

كتابة عقد الاثاث

وأوضح في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط، أنه لابد أن تكون كل تفاصيل غرف الاثاث المراد شرائها واضحة فى التعاقد سواء من حيث “ المقاسات والالوان ومدة التسليم”، فضلا عن وجود شرط جزائى على الطرفين اذا خلا احدهما سواء بالتنفيذ او بالدفع من جانب العميل.

وقال إن المعرض يعد فرصة جيدة للعميل للتعرف على التصميمات والموديلات الجديدة ويمكن تنفيذ الموديلات حسب المساحة لديه ويكون هناك فترة ضمان على المنتج.

وأوضح أن المعرض يحظى بسمعة طيبة، وإقبال من العملاء نتيجة ثقة العملاء فى جودة الاثاث الدمياطى، لافتا الى ان الشراء من المعرض يعد فرصة جيدة للعملاء لانه يشترى من الصناع انفسهم دون وسيط كما انها فرصة جيدة للعارضين لتقديم مختلف التصميمات والموديلات.

خدمة ما بعد البيع

وأشار إلى أن المعرض يتيح للعميل "خدمة ما بعد البيع، لافتا إلى أن المصنع هو الذى يدرك جيدا طبيعية أى مشكلات يمكن ان تواجه العميل عند استخدام غرف الاثاث.

مشاركة 74 عارض بمعرض صنع فى دمياط

ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات.

المعرض يتضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق

ويتضمن المعرض مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق وكافة مساحات الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر

ويضم "معرض صنع فى دمياط "، تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.