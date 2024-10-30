مصرع سائق أتوبيس حادث الطريق الدولى فى الإسكندرية متأثرا بإصابته

في متابعة لحادث انقلاب أتوبيس النقل العام بالطريق الدولي غرب الاسكندرية والذي أسفر عن إصابة 38 شخصا لقى سائق الأتوبيس مصرعه اليوم، متأثرا بإصابته في الحادث عقب وصوله الي المستشفي.

وستقبلت 6 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية، مصابي حادث إنقلاب أتوبيس نقل عام بعد اصطدامه بعمود إنارة على الطريق الساحلي الدولي بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، والذي تسبب في إصابة 39 راكبا.

تم نقل 14 مصابا لمستشفى جمال حمادة، و10 مصابين لمستشفى العامرية، و5 مصابين لمستشفى الجمهورية، و4 مصابين لمستشفى مصطفى كامل العسكري، و4 مصابين لمستشفى جمال عبد الناصر، ومصابين اثنين لمستشفى خاص بينهم مصاب في حالة حرجة، وتراوحت الاصابات بين كدمات وجروح وكسور.

و شهد محور أبو زكري بالطريق الدولي بالإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس نقل مما تسبب في اصابه 39 شخصا، وتم نقل المصابين الي المستشفي وتحرر المحضر الازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بقوع حادث تصادم أتوبيس نقل بجزيرة منتصف الطريق، مما تسبب في تحطم واجهته وأجزاء منه، مما تسبب في اصابه 39 شخصا من مستقليه بجروح وكدمات.

علي الفور انتقل ضباط الشرطة الي مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الواقعة، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.