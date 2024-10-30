تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة شخص بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة سيدتين وكوافير حريمي ووشخص آخر كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا وسرقوا هاتف ودراجة نارية من شخص عن طريق الإكراه بعد استدراجه إلى شقة سكنية في الجيزة، لجلسة 23 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

اتهمت نيابة شمال الجيزة كلا من "س.ع" ربة منزل و"ن.ح"ربة منزل و"م.خ" كوافير و"ج.خ"و"ن.خ"، بأنهم في يوم 16 يناير 2024 بدائرة قسم الوراق، سرقوا هاتف جوال ودراجة نارية مملكوين للمجني عليه "م.أ" بطريق الإكراه الواقع عليه.

واضافت التحقيقات بأن المتهمتان الأولى والثانية استدرجته إلى مسكنهما على إثر خلاف زاعمتان انتواء تسوية ما بينهم من خلافات فتوجه ملبيا وما أن دخل المسكن حتى كبله المتهم الثالث من يديه ورجليه باستخدام حبل ثم قاموا بسرقة هاتفه والدراجة النارية كرها عنه.