إيهاب درياس رئيسا للمجلس التصديري للأثاث لمدة 3 سنوات
أعلن المجلس التصديري للأثاث عن اختيار المهندس «إيهاب درياس» رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، التي تستمر لمدة 3 سنوات.
واختار المجلس أيضًا كلا من «عبده شولح» و«طارق حبشي» وكيلين، و«وليد عبد الحليم» أمينًا للصندوق.
ويضم أعضاء المجلس في دورته الجديدة كلا من: «شريف عبد الهادي » و«فهد مطر» و«حسين نصر عسل»، و«اسلام خليل »و«عمرو عرنسه »و «وائل سيدراك »و«كريم سويلم».
وجاء تشكيل المجلس التصديري للآثاث في دورته الجديدة التي تستمر لمدة 3 سنوات، علي خلفية قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم لعام 2024.
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