وزير الصناعة يشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية"

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انطلاق أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية" المُقدم من المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، وانعقدت هذه الدورة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة من خلال زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية

وفي مستهل الجلسة أكد كامل الوزير على الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية كُلٍ في مجال تخصصه وصقل مهاراتهن وتأهيلهن للمناصب القيادية فنيًا وعلميًا وذلك في ضوء الثقة في قدرتهن على إحداث التغيير المطلوب والنهوض بالعمل المؤسسي الحكومي مما يصب في مصلحة البلاد.

ووجه الوزير المُشاركات في البرنامج بضرورة تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من موضوعات البرنامج بتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي، وأكد على مُصممي البرنامج بأهمية أن يكون التدريب واقعي وعملي وتخصصي بحيث يكون له المردود الجيد.

ضرورة قيام القيادات النسائية بالوزارة بإعداد وتدريب صف ثانِ من المرؤوسين

وأشار إلى ضرورة قيام القيادات النسائية بالوزارة بإعداد وتدريب صف ثانِ من المرؤوسين وذلك لمصلحة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي ستكون مدته ثلاثة أشهر بواقع 220 ساعة، ويستهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للسيدات المُشاركات، وتطوير مهارات الاتصال والإدارة لديهن لقيادة فرق العمل، وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.

كما سيتم في نهاية البرنامج إعداد خطة عمل فردية لضمان مساهمة البرنامج في إكساب المُشاركات مهارات الاتصال والتفاوض، وقدرتهن على الإدارة والتخطيط، وبناء فرق عمل متميزة، والإبداع والابتكار في التطوير والإدارة، واتخاذ القرارات التي تلبي توقعات ومتطلبات أصحاب المصلحة في الوزارة.