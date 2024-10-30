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أخبار مصر

زاهي حواس يوجه طلبا للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وزير الآثار الأسبق إن "الفضل الكبير في المتحف المصري الكبير يرجع للدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لأنه صاحب الفكرة وهو من وضع حجر الأساس وأختار المكان".

تكلفة المتحف المصري الكبير

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن تكلفة المتحف المصري الكبير تبلغ 2 مليار دولار تقريبا، لافتًا إلي أنه يتم عرض 5398 قطعة اثرية من النوادر خلال الافتتاح.

سعر تذكرة دخول المتحف المصري الكبير


ولفت إلى أن  المتحف المصري الكبير يضم 12 قاعة عرض كبرى، مشيرًا إلي أن تذكرة دخول السائحين للمتحف المصري تقريبا 1100 جنيه وهي قليلة جدا ويجب زيادتها بالشكل المناسب من قبل الحكومة، كما يجب أن يدفع السائح تذكرة الدخول للمتحف المصري الكبير بالدولار.

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عدد السائحين في مصر 2030

وأشار إلي أن المتحف المصري الكبير يساهم في زيادة عدد السائحين إلي مصر، والمستهدف في عام 2030 استقبال 30 مليون سائح.

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أحمد غنيم رئيسًا لهيئة المتحف المصري الكبير

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