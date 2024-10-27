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أخبار مصر

زاهي حواس: هتلر رفض إعادة رأس نفرتيتي لمصر وأمامنا إجراء وحيد لاستعادتها (فيديو)

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات وخبير الآثار: لدينا من الأدلة التي تثبت خروج رأس نفرتيتي من مصر بطريقة غير شرعية، بطريق التدليس، اكتشفت سنة 1912 وبالغش خرجت سنة 1913.

رفض هتلر إعادة رأس نفرتيتي لمصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الأمريكان حاولوا إعادة رأس نفرتيتي إلى مصر لكن هتلر رفض ذلك وظلت مخبأة في بيت بورخارت 10 سنوات بألمانيا".

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أحداث 25 يناير ورأس نفرتيتي 

وتابع: أرسلنا خطابا رسميا بموافقة رئيس الوزراء إلى رئيس متاحف برلين لاستعادة رأس نفرتيتي من منطلق خروجها بطريقة غير شرعية فأرسل لي رده أن الخطاب كان يجب إرساله من الوزير المختص في يناير 2011 وبسبب الأحداث وقتها منعتني من إتمام ذلك".

 

حملة شعبية لإعادة رأس نفرتيتي 

واختتم: "7 سبتمبر عملت إعلان بعمل حملة شعبية لجمع توقيعات إلكترونية لاستعادة رأس نفرتيتي، وحاليا بنحاول جمع مليون توقيع لاستعادة الرأس لمصر من متحف برلين".


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