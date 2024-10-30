الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مايان السيد: اتقالي انتي حوله، وذهبت للايف كوتش بسبب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا (فيديو)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

أكدت الفنانة مايان السيد أن التعليقات السلبية التي تلقتها في فترة من الفترات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلها تذهب للايف كوتش، قائلة: "تعليقات السوشيال من نوعية انتي مش بتعملي شغل خالص انتي ضحكتك وحشة انتي حوله انتي تخينة لا انتي خسيتي.. دا هزني نفسيا وخلاني اروح للايف كوتش عشان احكيله كل مشاكلي مع السوشيال ميديا". 

جاء ذلك خلال ندوة "بناء شخصية الممثل على مواقع التواصل الاجتماعي"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بحضور الفنان أحمد مالك، الفنانة هدى المفتي، الفنانة مايان السيد. 

مايان السيد 

وتابعت مايان السيد قائلة: "هو خلاني أغير في شخصيتي وحياتي عامة.. اكتشفت ان مش مهم اني اعرف من الناس انتي حلوة أو انتي شاطرة.. الاهم اني انا من جوايا اكون متقبلة نفسي واني لو مش احسن حاجة اكون متقبلة نفسي والمرة الجايه اطور منها". 

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مايان السيد الفنانة مايان السيد الجونة السينمائي مهرجان الجونة

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